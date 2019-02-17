2019-02-17T19:18:25+03:00
Спорт

Теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй раунд соревнований в ОАЭ

Спортсменка одержала победу над полячкой
Кирилл КАРИМОВ
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В воскресенье, 17 февраля, теннисистка из Самарской области Дарья Касаткина вышла о второй раунд соревнований в Дубае (ОАЭ), сообщает championat.com.

Дарья выступала под номером 11 и смогла выиграть у польской спортсменки Магдалены Фрех со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут. 14-я ракетка мира допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14.

Теперь за выход в третий раунд будет сражаться с победительницей матча Софья Кенин (США) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

ИСТОЧНИК KP.RU

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