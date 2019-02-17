2019-02-17T21:15:16+03:00
Общество

Квадрокоптер пролетел над будущим дорожным полотном Фрунзенского моста в Самаре

Автомобили поедут по нему уже в этом году
Кирилл КАРИМОВ
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Известный самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал новое высотное видео. На этот раз квадрокоптер буквально проскользнул над будущим дорожным полотном Фрунзенского моста, который крепче свяжет два берега реки Самара.

Напомним, что из федерального бюджета на строительство моста в конце 2018 года дополнительно было выделено 1,2 млрд рублей. Переход начали строить в 2015 году. Сейчас подрядчики занимаются строительством дорог и развязок, прокладкой сетей, устройством ливневой канализации, а еще продумать разные варианты прохождения трамвайных путей по мосту и организации работы общественного транспорта.

Как обещают в региональном правительстве, мост будет сдан в эксплуатацию. Уже в конце 2019 года.

Строительство Фрунзенского моста г.Самара .#александркарягин #samara #самара location 53.17542 50.08575 моя почта rus.point@mail.ru Интересные факты о разных уголках нашей Земли. https://zen.yandex.ru/profile/editor/ourhistory

ИСТОЧНИК KP.RU

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