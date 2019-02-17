2019-02-17T22:00:19+03:00
Спорт

Браво, легенда! У нападающего "Крыльев" Сергея Корниленко родился сын

Мальчика назвали Сергеем
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
У Сергея Корниленко родился сынУ Сергея Корниленко родился сын
Изменить размер текста:

Болельщики "Крыльев Советов" поздравили легендарного форварда клуба Сергея Корниленко. У игрока, который сейчас находится на сборах в Турции, 17 февраля родился сын. Сергей Корниленко и его жена Марина имя наследнику долго не выбирали: малыша назвали Сережей.

- Серёга крепкого здоровья Сергею Сергеевичу супруге Марине и тебе играть и радовать всех болельщиков Крыльев уверенной игрой без травм, всей вашей семье счастья, успехов, всех благ. Молодцы, - поздравляют любимого игрока фанаты.

Болельщики надеются, что младший Сергей Корниленко тоже вырастет любителем футбола. И, вполне возможно, сменит отца на самарском газоне.

Сергей Корниленко играет в "Крыльях" с 2011 года. Он второй по продуктивности форвард самарского клуба, на его счет 55 забитых мячей. О Сергее Корниленко сняли фильм "Легенда #8".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Квадрокоптер пролетел над будущим дорожным полотном Фрунзенского моста в Самаре
Теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй раунд соревнований в ОАЭ
Замгендиректора самарского РКЦ «Прогресс» Наумова отправили под арест
Стали известны подробности ночного ДТП на Авроре в Самаре
Первая жертва: в Самарской области под рухнувшей из-за снега крышей погибла женщина
На Ново-Садовой в Самаре 16-летний парень попал под трамвай №20
«Сбивать сосульки - полумеры»: мэр Самары предложила чистить крыши домов полностью
Под Самарой фура лоб в лоб столкнулась с «Шевроле»
На Алексея Толстого в Самаре столкнулись две иномарке: пострадали два малыша
В Самаре рухнул шатер восточного ресторана
Под Самарой из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
В Самаре пьяный неадекват на «китайце» устроил массовое ДТП и сбил двух человек
«Скоростная любовь»: в Тольятти влюбленная нетрезвая парочка устроила дебош в подъезде дома
Рабочая неделя в Самарской области начнется с мокрого снега и околонулевой температуры
В Самаре пять человек пикетировали пенсионную реформу
Во дворе дома на Авроре полицейские задержали неадекватного водителя «шнивы»
В Тольятти на пенсионерку с крыши обрушился снег
Очевидец снял отчаянную драку дворняги и крысы в Самарской области
Самарчанка лишилась цепочки и денег после того, как села в попутку
Победитель кибертурнира на "Самара Арене" получил 30 тысяч рублей и подпишет контракт с "Крыльями Советов"
В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника
В Самаре на Пугачевской после снегопада залило несколько квартир
Следователи решат, кто виноват в падении снега с крыши на девочку и ее маму
В центре Самары столкнулись такси и внедорожник, очевидцы сделали фото
Чемпионат по киберфутболу на «Самара Арене» станет традиционным
Правоохранители Самары заинтересовались происшествием с женщиной и ее дочкой, на которых рабочие сбросили снег
Жительница Самары жалуется на протекающую крышу в роддоме на Дыбенко
В Тольятти укравший аккумулятор мужчина испугался патрульной машины и был задержан Росгвардией