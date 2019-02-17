Браво, легенда! У нападающего "Крыльев" Сергея Корниленко родился сын

17 Февр. 22:00 2019-02-17T22:00:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Болельщики "Крыльев Советов" поздравили легендарного форварда клуба Сергея Корниленко. У игрока, который сейчас находится на сборах в Турции, 17 февраля родился сын. Сергей Корниленко и его жена Марина имя наследнику долго не выбирали: малыша назвали Сережей.

- Серёга крепкого здоровья Сергею Сергеевичу супруге Марине и тебе играть и радовать всех болельщиков Крыльев уверенной игрой без травм, всей вашей семье счастья, успехов, всех благ. Молодцы, - поздравляют любимого игрока фанаты.

Болельщики надеются, что младший Сергей Корниленко тоже вырастет любителем футбола. И, вполне возможно, сменит отца на самарском газоне.

Сергей Корниленко играет в "Крыльях" с 2011 года. Он второй по продуктивности форвард самарского клуба, на его счет 55 забитых мячей. О Сергее Корниленко сняли фильм "Легенда #8".

ИСТОЧНИК KP.RU