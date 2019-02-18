2019-02-18T08:13:30+03:00
Происшествия

В Чапаевске ищут водителя «Газели», который сбил на «зебре» пешехода и уехал

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские просят помочь в розыске скрывшегося с места ДТП водителяПолицейские просят помочь в розыске скрывшегося с места ДТП водителяФото: Архив "КП"
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Полицейские Чапаевска разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал, не оказав ему первую помощь. ДТП произошло в минувшую пятницу, 15 февраля, примерно в 15:00 на улице Ленина.

- Неизвестный водитель, предположительно, управлял «Газелью» синего цвета с металлической будкой. Он двигался по улице Ленина в направлении улицы Запорожской. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора и в районе дома № 117 по улице Ленина сбил 51-летнего мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу в травматологическое отделение.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом по телефонам: 8(84639) 2-28-55, 89377959757 или 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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