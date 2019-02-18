2019-02-18T08:36:26+03:00
Происшествия

Сызранские полицейские приехали на семейный скандал, а нашли более 2 кг конопли

Хозяина жилища «сдала» его невестка, устав от постоянного пьянства и ругани
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях к сызранским полицейским потупило сообщение о том, что в одном из частных домов произошла драка. Приехав по указанному адресу, они увидели там женщину. Она рассказала, что между ней и ее 48-летним свекром произошел конфликт на бытовой почве: мужчина постоянно пьет, да еще и сушит на чердаке коноплю.

- Осмотрев дом, полицейские нашли 14 кустов конопли общим весом 2350 грамм. Мужчина объяснил, что дикорастущее растение он собрал в сентябре прошлого года во дворе, а затем перенес его к себе на чердак. Коноплю, по его словам, он хранил без цели сбыта, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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