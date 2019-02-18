В Тольятти прикрыли цех, в котором мигрантка без патента чистила и упаковывала овощи

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-18T08:53:16+03:00

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В Тольятти приставы прикрыли цех по очистке и упаковке овощей. Дело в том, что там трудилась мигрантка, которая не имела патента на работу.

- Владелица предприятия устроила у себя гражданку бывшей союзной республики, не имеющую соответствующего патента на работу в Самарской области. В отношении предпринимательницы был составлен административный протокол по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства», - рассказали в УФССП по Самарской области.

Суд признал бизнесвумен виновной в данном нарушении и постановил приостановить деятельность цеха на 15 суток. В настоящее время приставы опечатали помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU