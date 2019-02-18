«Люди утопают в каше»: самарцы пожаловались на заваленную снегом территорию автовокзала

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-18T09:16:45+03:00

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Жители Самары обратили внимание на плачевное состояние территории возле Центрального автовокзала, который находится на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе. По их словам, там явно никто не переживает об уборке снега.

- Автовокзал — это лицо города, а там даже тротуаров нет. Бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. Какое впечатление о городе складывается у гостей из других городов? - написали в Твиттере губернатору Дмитрию Азарову самарцы.

Глава региона поручил разобраться в ситуации министру транспорта и автомобильный дорог Ивану Пивкину. Пока чиновник ограничился только коротким «принято». Когда и в какие сроки будет решена проблема со снежными завалами он не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU