2019-02-18T09:16:45+03:00
Общество

«Люди утопают в каше»: самарцы пожаловались на заваленную снегом территорию автовокзала

Горожане просят властей получше следить за «лицом города»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожане жалуются, что из-за снежных завалов им негде пройти - тротуаров нетГорожане жалуются, что из-за снежных завалов им негде пройти - тротуаров нетФото: Яндекс. Карты
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Жители Самары обратили внимание на плачевное состояние территории возле Центрального автовокзала, который находится на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе. По их словам, там явно никто не переживает об уборке снега.

- Автовокзал — это лицо города, а там даже тротуаров нет. Бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. Какое впечатление о городе складывается у гостей из других городов? - написали в Твиттере губернатору Дмитрию Азарову самарцы.

Глава региона поручил разобраться в ситуации министру транспорта и автомобильный дорог Ивану Пивкину. Пока чиновник ограничился только коротким «принято». Когда и в какие сроки будет решена проблема со снежными завалами он не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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