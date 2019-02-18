В Сызрани неизвестные вышвырнули мужчину из машины в снег
Недавно жители Сызрани стали свидетелями жестокого поступка. Они заметили, как на улице Астраханской неизвестный выволок из белой «Лады Гранты» мужчину и бросил его в снегу. После этого водитель и пассажиры легковушки как ни в чем не бывало поехали дальше. Этот момент запечатлел видеорегистратор одного из автомобилистов. Видео опубликовал телеканал КТВ-Луч.
- Все произошло вечером 8 февраля в районе Образцовской площадки. Оставленный возле подъезда мужчина был в неадекватном состоянии, но в сознании. Он не мог самостоятельно передвигаться и имел все шансы замерзнуть на улице, - рассказали свидетели происшествия.
Местные жители не бросили мужчину на произвол судьбы. Они подняли его и дотащили до подъезда.
В Сызрани мужчину выкинули из машины в снег .
ИСТОЧНИК KP.RU