В Сызрани неизвестные вышвырнули мужчину из машины в снег

СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-18T09:36:00+03:00

Мужчину выволокли из машины и оставили лежать в снегу возле подъезда Фото: Скриншот с видео

К счастью, местные жители помогли мужчине и не дали ему замерзнуть

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Недавно жители Сызрани стали свидетелями жестокого поступка. Они заметили, как на улице Астраханской неизвестный выволок из белой «Лады Гранты» мужчину и бросил его в снегу. После этого водитель и пассажиры легковушки как ни в чем не бывало поехали дальше. Этот момент запечатлел видеорегистратор одного из автомобилистов. Видео опубликовал телеканал КТВ-Луч.

- Все произошло вечером 8 февраля в районе Образцовской площадки. Оставленный возле подъезда мужчина был в неадекватном состоянии, но в сознании. Он не мог самостоятельно передвигаться и имел все шансы замерзнуть на улице, - рассказали свидетели происшествия.

Местные жители не бросили мужчину на произвол судьбы. Они подняли его и дотащили до подъезда.

В Сызрани мужчину выкинули из машины в снег .

ИСТОЧНИК KP.RU