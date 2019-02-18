МФК «Динамо Самара» не смог пробиться в финал Кубка России

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-18T09:46:31+03:00

На пути к полуфиналу «Динамо» обыграло БЛиК и «Сибиряк» Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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Мини-футбольное «Динамо Самара» остановилось в шаге от финала Кубка России. В двухматчевом противостоянии волжане проиграли «Тюмени». Вторая игра проходила на выезде и завершилась победой «Тюмени» 4:1. Единственный гол в составе самарцев забил Смирнов. Напомним, первый матч в Самаре «Динамо» проиграло 2:3.

Это дебютный сезон для самарцев в чемпионате и Кубке страны. На пути к полуфиналу «Динамо» обыграло БЛиК и «Сибиряк».

Следующий матч волжане сыграют в Суперлиге против «Газпрома-Югры». Матч назначен на 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU