МФК «Динамо Самара» не смог пробиться в финал Кубка России
В двухматчевом противостоянии волжане уступили «Тюмени»
На пути к полуфиналу «Динамо» обыграло БЛиК и «Сибиряк»Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Мини-футбольное «Динамо Самара» остановилось в шаге от финала Кубка России. В двухматчевом противостоянии волжане проиграли «Тюмени». Вторая игра проходила на выезде и завершилась победой «Тюмени» 4:1. Единственный гол в составе самарцев забил Смирнов. Напомним, первый матч в Самаре «Динамо» проиграло 2:3.
Это дебютный сезон для самарцев в чемпионате и Кубке страны. На пути к полуфиналу «Динамо» обыграло БЛиК и «Сибиряк».
Следующий матч волжане сыграют в Суперлиге против «Газпрома-Югры». Матч назначен на 23 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU