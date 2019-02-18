Жителя Самары наказали рублем за экстремистские посты в соцсети

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-18T09:50:04+03:00

Самарец публиковал на своей странице призывы к осуществлению экстремистской деятельности Фото: Архив "КП"

Суд назначил мужчине штраф в 80 тысяч рублей

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Советский районный суд Самары вынес приговор 39-летнему местному жителю, которого поймали на экстремистских постах в соцсети «Вконтакте».

- Мужчина размещал на своей странице материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также содержащие публичный призывы к экстремистской деятельности, - рассказали в УФСБ по Самарской области.

Суд признал самарца виновным и назначил ему штраф в 80 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU