Жителя Самары наказали рублем за экстремистские посты в соцсети
Суд назначил мужчине штраф в 80 тысяч рублей
Самарец публиковал на своей странице призывы к осуществлению экстремистской деятельностиФото: Архив "КП"
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Советский районный суд Самары вынес приговор 39-летнему местному жителю, которого поймали на экстремистских постах в соцсети «Вконтакте».
- Мужчина размещал на своей странице материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также содержащие публичный призывы к экстремистской деятельности, - рассказали в УФСБ по Самарской области.
Суд признал самарца виновным и назначил ему штраф в 80 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU