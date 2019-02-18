2019-02-18T10:19:28+03:00
Общество

Глава самарского минэнерго раскритиковал теплоэнергетиков за плохой ремонт теплосетей

На данный момент износ теплосетей в городе достиг уже 75-80%
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Участившиеся этой зимой коммунальные аварии на теплосетях в Самаре стали причиной для массовой критики в адрес компании «Т Плюс». Работа организации вызывает недовольство не только среди обычных жителей, но и у руководства области. Так, министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков раскритиковал теплоэнергетиков за плохую реализацию программы по ремонту теплосетей.

- Среднее количество технологических отключений в сутки за этот отопительный сезон выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Износ тепловых сетей на территории областной столицы достиг уже 75-80%. Необходимо значительно увеличить объем перекладки коммуникаций, - заявил чиновник.

Теплоэнергетикам поручили полностью возместить ущерб пострадавшим, провести перерасчет для жителей, а также отчитаться по каждому технологическому сбою — объяснить причины их возникновения. Кроме того компании «Т Плюс» предстоит объяснить, почему в 2015-2017 годах были снижены капитальные вложения в модернизацию теплосетей.

Напомним, что в этом году в Самаре произошли уже две серьезные коммунальные аварии. Первая — 22 января на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, которая оставила без тепла сотни горожан и привела к госпитализации нескольких человек. А вторая — 14 февраля на улице Первомайской, из-за чего проезжая часть оказалась залита кипятком и окутана густым паром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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