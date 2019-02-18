2019-02-18T10:36:28+03:00
Общество

В Самарской области запустили горячую линию по вопросам питания школьников через вендинговые аппараты

Родители учеников могут позвонить и узнать все о дополнительном питании в образовательных заведениях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Узнать о полезности еды из автоматов можно будет с 18 февраля до 4 мартаУзнать о полезности еды из автоматов можно будет с 18 февраля до 4 марта
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии открыло горячую линию по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче продуктов. Все желающие могут позвонить специалистам и выяснить, какие продукты разрешены к продаже в школах и полезны ли они для питания детей.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

8 (846) 266 98 49 - отдел надзора по гигиене детей и подростков в Самаре;

8 (848 2) 37 56 29 - территориальный отдел в Тольятти;

8 (846 4) 98 37 42 - территориальный отдел в Сызрани;

8 (846 61) 2 22 95 - территориальный отдел в Отрадном;

(8 846 35) 4 00 50 - территориальный отдел в Новокуйбышевске;

8 (846 39) 3 01 29 - территориальный отдел в Чапаевске;

8 (846 70) 2 18 03 - территориальный отдел в Нефтегорском районе;

8 (846 55) 2 40 44 - территориальный отдел в Сергиевском районе.

Специалисты консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

8 (846) 373 49 22 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

8 (846) 337 73 93 – отдел гигиены и эпидемиологии в Самаре;

8 (846 35) 4 20 38 – филиал в Новокуйбышевске;

8 (846 4) 98 61 21 – филиал в Сызрани;

8 (848 2) 37 21 71 – филиал в Тольятти;

8 (846 55) 2 44 82 – филиал в Сергиевском районе.

Звонки будут приниматься ежедневно с 18 февраля по 4 марта с 10:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. В выходные дни горячая линия работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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