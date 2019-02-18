Появились фото с места гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-18T10:50:05+03:00

Кровля веранды не выдержала обилия выпавших осадков и обрушилась на женщину

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Следователи подключились к выяснению обстоятельств гибели 42-летней жительницы села Малая Царевщина. Напомним, вечером в субботу, 16 февраля, на женщину из-за тяжести снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Крыша веранды обрушилась из-за тяжести снега

- Красноярский межрайонный следственный отдел начал по факту произошедшего доследственную проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

Также правоохранители займутся установлением причин падений снега на двух женщин в Железнодорожном и Октябрьском районах Самары, которые произошли в минувшие выходные. По результатам проверок следователи обещают принять все необходимые процессуальне меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU