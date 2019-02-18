Самарские спортсмены завоевали 5 медалей на чемпионате России по легкой атлетике в помещении

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-18T11:05:14+03:00

Они хорошо проявили себя в беге, толкании ядра и в прыжках

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В Москве прошел чемпионат России по легкой атлетике в помещении. В нем приняли участие сотни спортсменов из всех уголков страны, в том числе и из Самарской области. Пятеро представителей 63 региона завоевали на соревнованиях одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

- Наградами удостоились Александр Юрченко, Анна Авдеева, Анастасия Николаева, Юлия Васильева и Дмитрий Лопин. Они хорошо проявили себя в беге, прыжках и в толкании ядра, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.

Александр Юрченко завоевал «золото» в тройном прыжке. Его результат составил 16,84 метра. Анна Авдеева хорошо проявила себя в толкании ядра. С результатом 17,74 метра она выиграла «серебро». Анастасия Николаева тоже заняла второе место, но уже в беге на 60 метров с барьерами. Ее результат — 8,2 секунды. А Юлия Васильева пробежала 5000 метров за 15 минут 58,25 секунды и завоевала бронзовую медаль. Еще одну награду в копилку самарских спортсменов принес Дмитрий Лопин. Он выиграл «бронзу» в беге на 60 метров, преодолев эту дистанцию за 6,68 секунды. Кроме того, он выполнил норматив мастера спорта международного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU