2019-02-18T11:25:59+03:00
Общество

В Самарской области коллекторов оштрафовали на 240 тысяч рублей за чрезмерную настойчивость

Только с начала этого года пришлось «поумерить пыл» уже 5 организациям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Только за январь 2019 года приставам поступило 79 жалоб на коллекторовТолько за январь 2019 года приставам поступило 79 жалоб на коллекторовФото: Архив "КП"
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Жители Самарской области могут спать спокойно, местные коллекторы находятся под постоянным контролем приставов. Только с начала 2019 года они привлекли к ответственности уже 5 организаций, которые занимаются сбором просроченных задолженностей.

- За первый месяц этого года от жителей поступило 79 жалоб на чрезмерную настойчивость коллекторов. Три организации уже «заработали» себе таким поведением внеплановые проверки, - рассказали в УФССП по Самарской области.

В настоящее время суды Самары и области рассмотрели 6 административных дел, связанных с излишним рвением коллекторов. Всем организациям назначили штрафы от 20 до 55 тысяч рублей. Общая же сумма штрафов превысила 240 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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