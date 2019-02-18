В Самарской области коллекторов оштрафовали на 240 тысяч рублей за чрезмерную настойчивость

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-18T11:25:59+03:00

Только за январь 2019 года приставам поступило 79 жалоб на коллекторов Фото: Архив "КП"

Только с начала этого года пришлось «поумерить пыл» уже 5 организациям

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Жители Самарской области могут спать спокойно, местные коллекторы находятся под постоянным контролем приставов. Только с начала 2019 года они привлекли к ответственности уже 5 организаций, которые занимаются сбором просроченных задолженностей.

- За первый месяц этого года от жителей поступило 79 жалоб на чрезмерную настойчивость коллекторов. Три организации уже «заработали» себе таким поведением внеплановые проверки, - рассказали в УФССП по Самарской области.

В настоящее время суды Самары и области рассмотрели 6 административных дел, связанных с излишним рвением коллекторов. Всем организациям назначили штрафы от 20 до 55 тысяч рублей. Общая же сумма штрафов превысила 240 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU