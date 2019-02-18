В Самарской области коллекторов оштрафовали на 240 тысяч рублей за чрезмерную настойчивость
Жители Самарской области могут спать спокойно, местные коллекторы находятся под постоянным контролем приставов. Только с начала 2019 года они привлекли к ответственности уже 5 организаций, которые занимаются сбором просроченных задолженностей.
- За первый месяц этого года от жителей поступило 79 жалоб на чрезмерную настойчивость коллекторов. Три организации уже «заработали» себе таким поведением внеплановые проверки, - рассказали в УФССП по Самарской области.
В настоящее время суды Самары и области рассмотрели 6 административных дел, связанных с излишним рвением коллекторов. Всем организациям назначили штрафы от 20 до 55 тысяч рублей. Общая же сумма штрафов превысила 240 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU