2019-02-18T11:41:52+03:00
Общество

Артиллеристы устроят салют в центре Самары в честь Дня защитника Отечества

Фейерверки запустят с набережной реки Волги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Военные дадут 30 залпов из артиллерийский орудий и салютных установокВоенные дадут 30 залпов из артиллерийский орудий и салютных установокФото: Иван МАКЕЕВ
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В День защитника Отечества, который в этом году выпал на субботу, жителей Самары ждет праздничный салют. Его устроят в центре города артиллеристы второй общевойсковой армии Центрального военного округа.

- Световое представление пройдет на набережной Волги 23 февраля в 21:00. Военные сделают 30 залпов из артиллерийских орудий Д-30 и салютных установок. В небо в честь праздника запустят фейерверки «Вега» и «Ассоль», - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Как отмечают представители ведомства, военные уже отработали весь порядок действий на Рощинском полигоне. В запуске салюта примут участие более 25 артиллеристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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