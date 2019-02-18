2019-02-18T12:02:20+03:00
Общество

В Южном городе глыба снега насквозь пробила козырек подъезда

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ирина ЧариковаФото: Ирина ЧариковаФото: vk.com
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Небольшая оттепель, которая пришла в Самарскую область на минувших выходных, привела к серьезным проблемам. За эти два дня в Самаре и других населенных пунктах региона были зафиксированы уже несколько случаев падения снега с крыш. К сожалению, не везде обошлось без жертв и пострадавших. Похожий случай произошел в субботу, 16 февраля, в микрорайоне Южный город. Там глыба снега пробила козырек подъезда.

Снежная лавина разбила вдребезги навес из профнастила и пластика Фото: vk.com

Снежная лавина разбила вдребезги навес из профнастила и пластикаФото: vk.com

- На моих глазах с крыши балкона, расположенного на 9 этаже, обвалился снег и пробил крышу подъезда на Николаевском проспекте, 38. Будьте осторожны и не стойте у дверей. Это просто ужас, что сейчас творится, - поделилась одна из жительниц Южного города.

Судя по фото, которые девушка опубликовала в соцсети, шансов выстоять против глыбы снега у подъездного козырька не было. Она легко пробила профнастил и пластиковые вставки, из которых был сделан навес. К счастью, в момент падения снега под козырьком никто не стоял.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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