В Самаре на Товарной из-за снега обрушился магазин, люди выбегали с неоплаченными товарами

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-18T12:11:02+03:00

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Снежная погода в Самаре не проходит бесследно. В списке пострадавших оказался и магазин "МегаПластик", расположенный в районе пересечения улицы Товарной и Зубчаниновского шоссе. Там рухнула крыша, чудом не пострадал никто из покупателей.

- Приехали с девушкой за покупками, в субботу, примерно в 14-30. Очень много людей было, раньше такого не видели там. Пока выбирали, в месте, где стояли лопаты, послышался звук непонятный, в первый момент рухнул "армстронг", плиточки все, обнажилась часть кровли, - рассказывает "КП-Самара" очевидец событий Сергей Бобин.

Самарец отвечает, что было не так страшно, никто ничего не понял. Постройка старая, удивляться нечему. Но треск продолжился и дальше случилась беда:

- Секунд через 30, мы уже стояли на кассе, раздался грохот, такое ощущение, что землетрясение началось. Вся кровля рухнула в зал, очень толстый слой снега на ней был. Все в панике отбежали. В первый момент,что меня поразило, на кассах так и продолжали пробивать товар. А потом стали выбегать из магазина, было полное чувство, что вообще все здание рухнет, площадь была не менее 40 квадратных метров.

Сергей отметил, что кто-то, может быть в шоке, а может - в корыстных целях, даже прихватил с собой не пробитый товар. После происшествия охрана никого в здание уже не пускала. К счастью, обошлось без пострадавших.

СКАЗАНО: Самарец рассказал, как на улице Товарной обрушился хозяйственный магазин 00:00 00:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/692495" frameborder="0"></iframe> Обрушение магазина в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU