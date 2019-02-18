В Самаре на Товарной из-за снега обрушился магазин, люди выбегали с неоплаченными товарами
Снежная погода в Самаре не проходит бесследно. В списке пострадавших оказался и магазин "МегаПластик", расположенный в районе пересечения улицы Товарной и Зубчаниновского шоссе. Там рухнула крыша, чудом не пострадал никто из покупателей.
- Приехали с девушкой за покупками, в субботу, примерно в 14-30. Очень много людей было, раньше такого не видели там. Пока выбирали, в месте, где стояли лопаты, послышался звук непонятный, в первый момент рухнул "армстронг", плиточки все, обнажилась часть кровли, - рассказывает "КП-Самара" очевидец событий Сергей Бобин.
Самарец отвечает, что было не так страшно, никто ничего не понял. Постройка старая, удивляться нечему. Но треск продолжился и дальше случилась беда:
- Секунд через 30, мы уже стояли на кассе, раздался грохот, такое ощущение, что землетрясение началось. Вся кровля рухнула в зал, очень толстый слой снега на ней был. Все в панике отбежали. В первый момент,что меня поразило, на кассах так и продолжали пробивать товар. А потом стали выбегать из магазина, было полное чувство, что вообще все здание рухнет, площадь была не менее 40 квадратных метров.
Сергей отметил, что кто-то, может быть в шоке, а может - в корыстных целях, даже прихватил с собой не пробитый товар. После происшествия охрана никого в здание уже не пускала. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Обрушение магазина в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU