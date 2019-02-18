Температура воздуха в Самарской области побила 41-летний рекорд

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-18T12:25:20+03:00

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Плюсовая температура, которая установилась в Самарской области в прошедшие выходные, побила рекорд 1978 года. Экстремально высокую температуру воздуха сотрудники Приволжского УГМС зафиксировали в субботу, 16 февраля, сразу в двух населенных пунктах региона: в Самаре и в Новодевичье.

- В областной столице столбики термометров поднялись до 4°С. Отклонение от предыдущего значения максимума температуры воздуха составило 1,5°С. Этот показатель был зафиксирован в Самаре в это время года дважды: в 1978 и 1997 году, - рассказали синоптики.

В Новодевичье 16 февраля воздух прогрелся до 2,2°С. В последний раз там было так тепло в 1978 году. Тогда значение максимума температуры воздуха составило 2,1°С.

ИСТОЧНИК KP.RU