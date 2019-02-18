2019-02-18T12:25:20+03:00
Общество

Температура воздуха в Самарской области побила 41-летний рекорд

Экстремально высокие температуры были зафиксированы в Самаре и Новодевичье
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
16 февраля воздух в Самаре прогрелся до 4 градусов16 февраля воздух в Самаре прогрелся до 4 градусов
Изменить размер текста:

Плюсовая температура, которая установилась в Самарской области в прошедшие выходные, побила рекорд 1978 года. Экстремально высокую температуру воздуха сотрудники Приволжского УГМС зафиксировали в субботу, 16 февраля, сразу в двух населенных пунктах региона: в Самаре и в Новодевичье.

- В областной столице столбики термометров поднялись до 4°С. Отклонение от предыдущего значения максимума температуры воздуха составило 1,5°С. Этот показатель был зафиксирован в Самаре в это время года дважды: в 1978 и 1997 году, - рассказали синоптики.

В Новодевичье 16 февраля воздух прогрелся до 2,2°С. В последний раз там было так тепло в 1978 году. Тогда значение максимума температуры воздуха составило 2,1°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Smart City: МегаФон готовится развивать цифровые решения в нескольких городах России
В Самаре умер президент региональной федерации гребного спорта
В Самаре на Товарной из-за снега обрушился магазин, люди выбегали с неоплаченными товарами
В Южном городе глыба снега насквозь пробила козырек подъезда
Артиллеристы устроят салют в центре Самары в честь Дня защитника Отечества
В Самарской области коллекторов оштрафовали на 240 тысяч рублей за чрезмерную настойчивость
Самарские спортсмены завоевали 5 медалей на чемпионате России по легкой атлетике в помещении
Появились фото с места гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
В Самарской области запустили горячую линию по вопросам питания школьников через вендинговые аппараты
Глава самарского минэнерго раскритиковал теплоэнергетиков за плохой ремонт теплосетей
Жителя Самары наказали рублем за экстремистские посты в соцсети
МФК «Динамо Самара» не смог пробиться в финал Кубка России
В Сызрани неизвестные вышвырнули мужчину из машины в снег
«Люди утопают в каше»: самарцы пожаловались на заваленную снегом территорию автовокзала
В Тольятти прикрыли цех, в котором мигрантка без патента чистила и упаковывала овощи
Сызранские полицейские приехали на семейный скандал, а нашли более 2 кг конопли
В Чапаевске ищут водителя «Газели», который сбил на «зебре» пешехода и уехал
В Самарской области водитель без прав, уходя от погони, протаранил две патрульные машины и иномарку
Браво, легенда! У нападающего "Крыльев" Сергея Корниленко родился сын
Квадрокоптер пролетел над будущим дорожным полотном Фрунзенского моста в Самаре
Теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй раунд соревнований в ОАЭ
Замгендиректора самарского РКЦ «Прогресс» Наумова отправили под арест
Стали известны подробности ночного ДТП на Авроре в Самаре
Первая жертва: в Самарской области под рухнувшей из-за снега крышей погибла женщина
На Ново-Садовой в Самаре 16-летний парень попал под трамвай №20
«Сбивать сосульки - полумеры»: мэр Самары предложила чистить крыши домов полностью
Под Самарой фура лоб в лоб столкнулась с «Шевроле»