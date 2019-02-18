В Самаре умер президент региональной федерации гребного спорта
Ивана Гречина не стало на 39 году жизни
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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Скончался президент самарской региональной федерации гребного спорта Иван Гречин. В конце года ему должно было исполниться 39 лет. О печальной новости стало известно утром в понедельник, 18 февраля.
- Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям, близким. Скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении министерства спорта Самарской области.
Прощание с Иваном Гречиным пройдет во вторник, 19 февраля, в Самаре на улице Ивана Булкина, 70, 3 подъезд.
ИСТОЧНИК KP.RU