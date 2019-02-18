В Самаре умер президент региональной федерации гребного спорта

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-18T12:46:19+03:00

Ивана Гречина не стало на 39 году жизни

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Скончался президент самарской региональной федерации гребного спорта Иван Гречин. В конце года ему должно было исполниться 39 лет. О печальной новости стало известно утром в понедельник, 18 февраля.

- Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям, близким. Скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении министерства спорта Самарской области.

Прощание с Иваном Гречиным пройдет во вторник, 19 февраля, в Самаре на улице Ивана Булкина, 70, 3 подъезд.

ИСТОЧНИК KP.RU