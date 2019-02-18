2019-02-18T12:51:43+03:00
Умные вещи

Smart City: МегаФон готовится развивать цифровые решения в нескольких городах России

Примеру цифровизации Самары последуют Сочи, Калмыкия, Рязань и Тула
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Новые технологии изменят облик российских городовНовые технологии изменят облик российских городов
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В рамках Российского инновационного форума МегаФон подписал соглашения о сотрудничестве с представителями администрации Сочи, Республики Калмыкия, Тульской и Рязанской областей. Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в целях развития цифровой экономики регионов. Пилотные решения МегаФона коснутся городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер, а также туризма.

Важнейшей темой РИФ-2019 стала реализация проекта «Умный город», стартовавшего в России в прошлом году. Цель программы – внедрить комплексные цифровые решения в городскую инфраструктуру, чтобы повысить уровень безопасности, сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию города и его транспортную доступность.

МегаФон, как активный участник АНО «Цифровая экономика», уже ведет работу по развитию инновационных решений в нескольких регионах России. Например, в Иннополисе работают «умные» счетчики для контроля ресурсов ЖКХ. Это первый в России проект внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT.

В автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей. Помимо этого, подсчитывается пассажиропоток: камеры передают информацию о количестве людей в автобусный парк, диспетчеры получают возможность регулировать число автобусов на маршруте, чтобы не было давки или чтобы автобусы не ходили пустыми.

В Великом Новгороде тестируется решение в телемедицине в форматах «врач-врач» и «врач-пациент», при этом общение возможно в письменном виде, в формате аудио- или видеоконференции. Предусмотрена и опция обмена файлами, фотографиями, результатами исследований и пр. в онлайн-режиме. Решения МегаФона также успешно применяются в Самаре, Челябинске и Брянске.

«МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких крупных высокотехнологичных проектов. Наша цель - стать основным партнером государства в развитии «умных» городов», - говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, - Сегодня мы подписали ряд соглашений о долгосрочном взаимодействии по цифровой экономике. Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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