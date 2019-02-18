2019-02-18T13:03:27+03:00
Общество

На Самарскую область обрушатся штормовой ветер и снег

МЧС советует жителям не выходить из зданий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Северо-западный ветер будет бушевать в регионе со скоростью 20-25 м/сСеверо-западный ветер будет бушевать в регионе со скоростью 20-25 м/сФото: Архив "КП"
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На Самарскую область вновь надвигается непогода: ее накроют сильный ветер и снег. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение.

- Вечером в понедельник, 18 февраля, и ночью во вторник, 19 февраля, местами по Самарской области и в Самаре ожидается очень сильный северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 20-25 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, ночью в Самарской области будет идти небольшой и умеренный снег, местами возможна метель. Температура воздуха составит -9...-14 °C. Днем снег немного утихнет, однако ветер и мороз будут по-прежнему крепки. В среду, 20 февраля, в регионе также ожидается небольшой снег и умеренный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до -11...-16 °C, а днем воздух прогреется до -3...-8 °C. В четверг, 21 февраля, вновь ожидается усиление осадков и ветра, а вот температура приблизится к нулю.

ГУ МЧС по Самарской области советует жителям по возможности не выходить из дома; не ходить и не стоять возле деревьев, рекламных щитов, ЛЭП, недостроенных зданий и остановок; машину лучше поставить в гараж или припарковать ее вдали от деревьев. Автомоибилстов призывают быть осторожнее на дорогах и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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