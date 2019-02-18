2019-02-18T13:32:31+03:00
Общество

Под Самарой зенитчики отразили удар «вражеской» авиации

В рамках учений военным пришлось защищать условный аэродром
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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Под Самарой прошли очередные учения военных. На этот раз проверке подверглись расчеты зенитно-ракетных систем С-300 Центрального военного округа. Задачей военных было отразить массированный авиационный удар по условному аэродрому.

- По замыслу дежурным расчетам нужно было обнаружить высокоскоростные цели и выполнить их сопровождение. Что касается расчетов пусковых установок «С-300ПС», то они должны были выполнить электронные запуски на дальности до 20 км, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

По данным ведомства, в учениях приняли участие около 200 военных и 30 единиц техники. Все они успешно справились с поставленной задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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