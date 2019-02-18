2019-02-18T14:21:21+03:00
Происшествия

«Неудачное селфи?»: в Самаре молодой человек погиб при падении с высотки

Сейчас в обстоятельствах гибели парня разбираются следователи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Местные жители пытались оказать парню первую помощь, но спасти его не удалосьМестные жители пытались оказать парню первую помощь, но спасти его не удалосьФото: Соцсети
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В воскресенье, 17 февраля, на улице Гастелло в Самаре произошла смертельная трагедия. Там молодой человек упал с 24 этажа. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Мужчина увидел, как парень падает с высоты. Он же и вызвал скорую. Когда медики приехали, он был еще жив и в сознании. К сожалению, он умер в больнице от полученных травм. Есть предположение, что молодой человек хотел сделать селфи с видом на Волгу, но съемка закончилась неудачно, - рассказали местные жители.

Сейчас в обстоятельствах гибели молодого человека разбираются следователи. Им предстоит узнать в подробности и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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