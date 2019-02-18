В Самарской области следователи проводят проверки по 6 случаям схода снега с крыш на людей

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-18T14:46:02+03:00

Во всех случаях жертвами падающего с крыш снега становились женщины и дети Фото: Архив "КП"

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«Снежная атака», которая обрушилась на жителей Самарской области в минувшие выходные, стала причиной проверок со стороны следственного комитета. На данный момент правоохранители разбираются в шести случаях падения снега с крыш домов на людей.

- Сейчас проводится проверка по факту травмирования женщины и ребенка на улице Куйбышева в Самарском районе областной столицы и гибели женщины в селе Малая Царевщина в Красноярском районе. Кроме того, к нам уже поступили материалы по факту падения снега на женщину на улице Революционной в Железнодорожном районе Самары. Также затребованы материалы из полиции по происшествиям в Октябрьском и Кировском районах Самары и в Шигонском районе, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Самарской области Елена Шкаева.

По данным правоохранителей, женщина, на которую упал снег на улице Революционной, получила ушиб седьмого позвонка. Она сейчас находится в больнице. В Октябрьском и Кировском районах в результате падения снега также пострадали женщины. А вот в Шигонском районе ЧП закончилось смертельным исходом. Там женщина умерла после падения на нее снега с крыши частного дома. После завершения проверок по каждому конкретному случают правоохранители примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU