2019-02-18T15:16:03+03:00
Общество

Жителям Самарской области не хотят списывать долги за газ

Прокуратура отказалась обращаться в суд с этой просьбой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Списать долги за газ по опыту Чечни Самаре пока не удалосьСписать долги за газ по опыту Чечни Самаре пока не удалосьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев получил ответ на свой запрос в прокуратуру по поводу списания жителям региона долгов за газ. С такой просьбой парламентарий обратился в надзорное ведомство еще в середине января, надеясь на опыт Чечни, однако добиться желаемого ему не удалось. Прокуратура отказалась обращаться в суд с требованием списать долги за газ.

- Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для человека. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом. Согласно федеральному закону, прокуратура не может вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций, поэтому основания для обращения в суд у нас нет, - объяснили представители надзорного ведомства.

Депутата Михаила Матвеева такое решение не устроило. Он заявил, что обязательно обжалует его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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