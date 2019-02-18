В Тольятти при пожаре в дачном доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-18T15:30:38+03:00

На тушение огня у сотрудников МЧС ушло около 3,5 часов

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Вечером в воскресенье, 17 февраля, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар. Там в СНТ «Вишенка 5» загорелся одноэтажный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 18:21. На место происшествия выезжали 20 пожарных и 7 единиц техники. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пламени у пожарных ушло около 3,5 часов. Ликвидировать возгоранием им удалось только в 21:52. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, в результате пожара погиб человек. Это мужчина. В момент происшествия он находился внутри дома. Установить причину его гибели, а также все обстоятельства возникновения пожара предстоит специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU