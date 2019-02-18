2019-02-18T15:50:15+03:00
Общество

В Самаре из-за растаявшего снега затопило улицу Транзитную

Горожане попросили главу Кировского района заняться этой проблемой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий КувшинниковФото: Дмитрий КувшинниковФото: Twitter.com
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Теплая погода, которая установилась в Самаре и области в прошедшие выходные, привела не только к массовому падению снега с крыш домов, но и к его таянию на обочинах дорог. Так, из-за плюсовой температуры снежные навалы на улице Транзитной в Кировском районе изменили свое агрегатное состояние и полностью затопили проезжую часть.

- При малейшем потеплении Транзитную затопило. Дальше будет только хуже. Необходимо экстренно вывезти снег с перекрестка и откачать воду. Там через пешеходный переход постоянно дети ходят на остановку, - обратился к главе Кировского района Игорю Рудакову местный житель.

Чиновник оказался немногословен и поручил заняться данной проблемой сотрудникам департамента городского хозяйства и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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