2019-02-18T15:52:20+03:00
Общество

Министр Минэкономразвития России поздравил АО «АКОМ» с вступлением в проект «Национальные чемпионы»

В числе лауреатов Российского инвестиционного форума в Сочи - ведущий российский производитель аккумуляторных батарей – компания «АКОМ»
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась церемония награждения новых участников приоритетного проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы». В числе лауреатов - ведущий российский производитель аккумуляторных батарей – компания «АКОМ».

Министр экономического развития РФ М.С. Орешкин торжественно вручил благодарности представителям компаний, прошедших отбор в проект. От лица АО «АКОМ» награду принял директор по исследованиям и развитию В.Н Остудин.

«Те компании, которые здесь сегодня присутствуют, всем доказали свою победу - ростом своих объемов, качественными продуктами, сотрудничеством, в том числе и с крупнейшими корпорациями. Поздравляем коллег с их достижениями, а Минэкономразвития России в меру своих возможностей будет стараться им помогать, чтобы движение нацчемпионов не останавливалось и продолжалось дальше», - отметил министр.

Целью проекта «Национальные чемпионы» является обеспечение опережающего роста экспортно ориентированных негосударственных предприятий, основанное на эффективном взаимодействии государства и высокотехнологичного бизнеса. Участие в столь престижном проекте для компании «АКОМ» не только признание высоких результатов производственной деятельности, но и большая ответственность, стимул к дальнейшему совершенствованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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