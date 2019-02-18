В Самарской области оператора сотовой связи оштрафовали на 200 тысяч рублей за рекламную рассылку

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-18T16:11:34+03:00

Оператор сотовой связи заверил абонента, что больше не будет рассылать рекламу, но не сдержал обещание Фото: Архив "КП"

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Самарское УФАС привлекло к ответственности за нарушение рекламного законодательства ПАО «ВымпелКом». Поводом для этого послужило то, что компания направляла своему абоненту рекламу через USSD-сообщения без его предварительного согласия.

- Гражданин пожаловался на то, что при проверке баланса ему пришла реклама с текстом: «Хит «Гуччи» Тимати и Егор Крид 15 дней бесплатно! Подключение…». При этом ранее абонент направлял в адрес сотового оператора письмо с требованием прекратить рекламную рассылку. На это он получил ответ, что рассылка была заблокирована, - объяснили представители ФАС.

В итоге компанию признали виновной в нарушении закона о рекламе. Ей выдали предписание об устранении нарушений, а также выписали штраф в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU