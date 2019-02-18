Владимир Василенко обвинил управляющие компании Самары в неготовности к серьезным коммунальным авариям

СЕГОДНЯ 16:38 2019-02-18T16:38:24+03:00

Чиновник заявил, что отопление после аварии на Стара-Загоре не могли долго включить из-за неготовности сотрудников УК Фото: Архив "КП"

По словам чиновника, ему пришлось лично руководить сотрудниками УК по подключению домов к теплу после прорыва на Ташкентской

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Коммунальные аварии на теплосетях, которые в эту зиму без конца случаются в Самаре, во многом связаны с неготовностью сотрудников управляющих компаний к таким ситуациям. Об этом в понедельник, 18 февраля, на заседании комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды заявил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

- Долгое подключение домов после прорыва на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры связано с работой УК. Их персонал не готов к таким ситуациям. Мне лично приходилось по два раза в день собирать сотрудников УК и заниматься подключением стояков, - отметил чиновник.

По мнению Владимира Василенко, к такой плачевной ситуации город привело то, что около десяти лет назад муниципальные предприятия исключили из сферы ЖКХ. Теперь же у властей не хватает рычагов, чтобы воздействовать на управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU