В Самарской области из-за сильной метели закрыли движение грузовиков по трассе М-5
Срок снятия ограничения пока не называется
Водителей просят быть осторожнее и внимательнее на дорогах
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В Самарской области в понедельник,18 февраля, с 17:30 из-за сильной метели ограничили движение грузового транспорта на трассе М-5 "Урал".
- Проезд для грузовиков временно закрыт на участке с 835 по 974 километр трассы М-5 в Ульяновской и Самарской областях. Просим водителей быть внимательнее и осторожнее при движении, - сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".
Что касается перекрытия участка трассы М-5 в Сызранском районе, то последствия аварии, из-за которой ограничили проезд транспорта, уже устранили. Движение легкового транспорта там полностью восстановлено. А вот грузовики из-за непогоды пока не едут.
ИСТОЧНИК KP.RU