В Сызранском районе фура из-за снегопада врезалась в дорожное ограждение и перекрыла дорогу

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-18T17:04:28+03:00

Водитель не справился с управлением, и машину занесло

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Стали известны подробности аварии с участием фуры на 869 км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе, из-за которого сегодня днем,18 февраля, там перекрывали движение транспорта.

- 45-летний водитель грузового автомобиля МАН, двигаясь в составе полуприцепа, из-за снегопада не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в дорожное ограждение. В итоге дорога оказалась полностью перекрыта, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU