Новые вагоны метро и трамвайные пути: в Самаре собираются развивать электрический транспорт

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-18T17:47:21+03:00

О метро в Самаре не забудут, хотя перспективы стройки новых станций очень туманна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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До 2023 года Самара собирается закупить 22 новых вагона метро, а 24 старых пройдут ремонт. Об этом стало известно на городском совещании по общественному транспорту.

В этом году городская подземка пополнится четырьмя вагонами. Напомним, что метрополитен много лет не получал новый подвижный состав из-за чего возрастало время ожидания поезда на станциях.

Не забудут и про развитие трамвайно-троллейбусных перевозок. Так, будет разработан проект второго радиуса трамвайных путей со стороны Безымянки на «Самара Арену». На стадион смогут заезжать маршруты № 21, 22, 24, 25, что значительно повысит транспортную доступность спортивной арены.

Руководитель департамента транспорта горда Сергей Маркин заявил, что с этого года в трамваях и троллейбусах начнется активное внедрение бескондукторной системы оплаты. Она уже действует в тестовом режиме на нескольких маршрутах с низким пассажиропотоком.

ИСТОЧНИК KP.RU