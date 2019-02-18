2019-02-18T18:06:02+03:00
Происшествия

Уголовника и его подельников, которые похищали детей в Самарской области, будет судить военный суд

Зэк сколотил банду, находясь в местах не столь отдаленных
Кирилл КАРИМОВ
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Членам банды светят большие срокиЧленам банды светят большие срокиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Приволжский окружной военный суд для рассмотрения направлено дело о банде киднепперов, орудовавших на территории Самарской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

Из обвинительного заключения следует, что с марта 2015 года по декабрь 2017 года 34-летний заключенный, находясь в колонии, организовал группу. Ее сподручным была ранее судимая гражданка и другие люди, которые полностью не были посвящены во все обстоятельства дел банды.

В декабре 2017 – январе 2018 группа организовала покушение на похищение полуторалетнего мальчика в Тольятти и похитили 4-летнего ребенка в Кинеле. У семьи последнего они вымогали 2 млн рублей за выкуп.

Кроме того, участников банды обвиняют в хищении 10 гранат в феврале 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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