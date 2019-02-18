«Крылья Советов» пригласили хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на игру на «Самара Арену»

СЕГОДНЯ 19:15 2019-02-18T19:34:29+03:00

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«Крылья Советов» пригласили на игру на «Самара Арену» хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Сделали волжане это после того, как форвард признался, что симпатизирует самарской команде.

- Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов уже был на матчах «Крыльев» на «Самара Арене». Теперь ждём в гости Евгения Кузнецова. Приглашаем! – говорится в официальном Твиттере «КС».

Ранее в интервью «Спорт-Экспрессу» Евгений Кузнецов сказал следующее:

- Помню, еще в первый свой год в КХЛ в Тольятти гол забил. А недалеко – школа «Крылышек». И как-то эта команда запала в душу. Она в свое время здорово играла. Взять того же Яна Коллера!

ИСТОЧНИК KP.RU