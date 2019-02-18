«Крылья Советов» пригласили хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на игру на «Самара Арену»
«Крылья Советов» пригласили на игру на «Самара Арену» хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Сделали волжане это после того, как форвард признался, что симпатизирует самарской команде.
- Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов уже был на матчах «Крыльев» на «Самара Арене». Теперь ждём в гости Евгения Кузнецова. Приглашаем! – говорится в официальном Твиттере «КС».
Ранее в интервью «Спорт-Экспрессу» Евгений Кузнецов сказал следующее:
- Помню, еще в первый свой год в КХЛ в Тольятти гол забил. А недалеко – школа «Крылышек». И как-то эта команда запала в душу. Она в свое время здорово играла. Взять того же Яна Коллера!
ИСТОЧНИК KP.RU