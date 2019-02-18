Дело о взрыве газового баллона в Самаре на Димитрова рассмотрит суд

СЕГОДНЯ 19:41 2019-02-18T19:41:27+03:00

Обвиняется по нему мужчина

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В суд Промышленного района Самары направлено уголовное дело о хлопке газового баллона в квартире многоквартирного дома на улице Димитрова. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

В качестве обвиняемого в деле выступает 36-летний самарец. Он обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Повреждение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности».

Напомним, взрыв в доме на улице Димитрова произошел 5 февраля 2018 года. Хлопок случился в двухуровневой квартире. Частично обрушились конструкции дома, были повреждены квартиры, общедомовое имущество и припаркованные автомобили. Общая сумма ущерба составила более 10 млн рублей. Кроме того, пострадали два рабочих – они получили ожоги.

Экспертиза установила, что взрыв произошел из-за перезаправки баллона сверх нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU