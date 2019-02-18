Под Сызранью произошло массовое ДТП
К счастью, обошлось без пострадавших
syzran-small.ru
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В понедельник, 18 февраля, вечером в Сызрани улице Жуковского, рядом с поворотом на улицу Парижской Коммуны, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Очевидцы рассказывают, что ВАЗ-2114 ехал со стороны нижней кольцевой развязки Монгоры, где «догнал» Lada Vesta. От уда «четырку» отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась в лоб с Chevrolet Lanos.
Автомобили получили серьезные механические повреждения. По предварительной информации, пострадавших среди водителей и пассажиров нет.
ИСТОЧНИК KP.RU