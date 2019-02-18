2019-02-18T21:19:41+03:00
Общество

Регионам дадут денег: Дмитрий Азаров провел первое заседание рабочей группы по культуре при Госсовете РФ

Члены рабочей группы обсудили приоритетные задачи нацпроекта по культуре, большая часть средств по которому уйдет в регионы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров возглавил рабочую группуДмитрий Азаров возглавил рабочую группу
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В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по культуре Госсовета РФ. Возглавляет ее самарский губернатор Дмитрий Азаров. Также в число участников обсуждения вошли министр культуры РФ Владимир Мединский, а также представители культурного мира: худрук государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, народная артистка Илзе Лиепа, скульптор Зураб Церетели, президент Российской академии художеств. Группе предстоит обсудить первоочередные цели нацпроекта, а также решить, как будут достигаться целевые показатели.

- Мы рады, что предложения регионов услышаны, что дополнены некоторые показатели федеральных проектов. Такое взаимодействие, которое есть сегодня у всех региональных команд с правительством РФ, больше всего вдохновляет на достижение результата, - отметил в своей речи Дмитрий Азаров. Он также подчеркнул, что цель работы группы - концентрация на региональном аспекте.

Известно, что 80% всех выделенных в рамках нацпроекта денег, пойдут в регионы. До 2024 года власти предполагают направить на развитие культуры 113,5 млрд рублей. На эти деньги будут ремонтировать и строить сельские клубы, реконструировать театры юного зрителя и театры кукол, оцифровать для Национальной электронной библиотеки книжные памятники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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