Эксперты рассказали, что самарцы живут хуже туляков, но лучше севастопольцев
На первом месте рейтинга качества жизни Москва и Санкт-Петербург
В целом, регион живет неплохо по российским меркам, но есть куда стремитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Лучшими регионами России по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. К такому выводу пришли аналитики агентства РИА Рейтинг, которые оценивали субъекты на основе открытых данных Росстата, Минздрава, Минфина и ЦБ.
В 2018 году сильных колебаний в рейтинге не произошло. Самарская заняла достаточно высокое 18 место, когда по итогам 2017 года наш регион занимал 20-ю строчку рейтинга.
Самарская губерния расположилась между такими субъектами федерации, как Тульская и Ростовская области.
ИСТОЧНИК KP.RU