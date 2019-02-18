Эксперты рассказали, что самарцы живут хуже туляков, но лучше севастопольцев

СЕГОДНЯ 21:38 2019-02-18T21:38:50+03:00

В целом, регион живет неплохо по российским меркам, но есть куда стремиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На первом месте рейтинга качества жизни Москва и Санкт-Петербург

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Лучшими регионами России по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. К такому выводу пришли аналитики агентства РИА Рейтинг, которые оценивали субъекты на основе открытых данных Росстата, Минздрава, Минфина и ЦБ.

В 2018 году сильных колебаний в рейтинге не произошло. Самарская заняла достаточно высокое 18 место, когда по итогам 2017 года наш регион занимал 20-ю строчку рейтинга.

Самарская губерния расположилась между такими субъектами федерации, как Тульская и Ростовская области.

ИСТОЧНИК KP.RU