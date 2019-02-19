«Крылья Советов» отправились на заключительный сбор в Турцию

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-19T08:44:01+03:00

Команде предстоит провести в Белеке четыре контрольных матча

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В понедельник, 18 февраля, самарская футбольная команда «Крылья Советов» прибыла в Белек на заключительный учебно-тренировочный сбор.

- В Турцию «Крылья» отправились следующим составом: Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Геннадий Киселев, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананидзе, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников. Что касается Сергея Корниленко, то он из-за рождения сына прибудет немного позже, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Зарубежный сбор продлится до 1 марта. В его рамках «Крылья Советов» проведут 4 контрольных матча. Во вторник, 19 февраля, самарцев ждут сразу две игры.

ИСТОЧНИК KP.RU