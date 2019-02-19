В Кошелев Парке полыхали 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-19T08:53:26+03:00

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Ранним утром во вторник, 19 февраля, в Кошелев Парке в Волжском районе произошел серьезный пожар. Там на стройплощадке в районе 50 очереди загорелись строительные вагончики и спецтехника.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 6:07. На тушение огня выезжали 12 пожарных и 3 единицы техники. По приезду было установлено, что горят 6 строительных вагончиков на площади 150 квадратных метров и асфальтоукладчик, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание в 6:48, а вот полностью его потушить им удалось только примерно через час — в 8:07. Информации о пострадавших нет. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU