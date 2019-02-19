В Кошелев Парке полыхали 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик
Ранним утром во вторник, 19 февраля, в Кошелев Парке в Волжском районе произошел серьезный пожар. Там на стройплощадке в районе 50 очереди загорелись строительные вагончики и спецтехника.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 6:07. На тушение огня выезжали 12 пожарных и 3 единицы техники. По приезду было установлено, что горят 6 строительных вагончиков на площади 150 квадратных метров и асфальтоукладчик, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Пожарные локализовали возгорание в 6:48, а вот полностью его потушить им удалось только примерно через час — в 8:07. Информации о пострадавших нет. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU