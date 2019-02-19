Гандболистки «Лады» обыграли «Ставрополье» 26:18

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-19T09:03:12+03:00

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Тольяттинская «Лада» переиграла на выезде «Ставрополье» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин. Встреча завершилась со счетом 26:18 в пользу «автозаводчанок». Самой результативной в составе тольяттинок стала Елена Смирнова, которая забила восемь мячей. У «Ставрополья» больше всех ворота гостей поразила Виолетта Голец – пять голов.

В других матчах ижевский «Университет» переиграл «Астраханочку» 27:25, а «Кубань» на выезде разгромила «Луч-РГСУ» 40:19.

После 18 сыгранных матчей «Лада» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги с 34 очками. Лидер «Ростов-Дон» имеет в активе 36 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU