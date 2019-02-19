Хоккейная «Лада» на выезде всухую обыграла «Саров»

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-19T09:13:28+03:00

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В понедельник, 18 февраля, в Сарове прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между тольяттинским ХК «Лада» и местной командой «Саров».

Счет в матче был открыт только в третьем периоде. На 41 минуте матча шайбу в ворота хозяев забросил Александр Тимирев. Для него эта шайба стала уже 31-ой в данном сезоне. Это новый рекорд ВХЛ. Второй гол тольяттинцы забили на 45 минуте. Отличился Алексей Мастрюков. Хоккеисты «Сарова» в этом мачте голами не отметились. В итоге встреча закончилась победой «Лады» со счетом 0:2.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в среду, 20 февраля, в Тамбове против местного одноименного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU