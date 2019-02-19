ХК ЦСК ВВС проиграл ХК «Тамбов» со счетом 6:2

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-19T09:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 февраля, в Тамбове прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между самарским хоккейным клубом ЦСК ВВС и ХК «Тамбов». К сожалению, встреча прошла не очень удачно для «летчиков». Они проиграли со счетом 2:6 и не смогли попасть в зону плей-офф.

Счет в матче был открыт на 17 минуте. Ворота самарцев поразил Шингарев. Во втором периоде хоккеисты ЦСК ВВС сравняли счет. На 21 минуте отличился Набиуллин. Однако после этого начали набирать очки только хозяева площадки. До конца второго периода они забросили еще четыре шайбы. В третьем периоде на 57 минуте хоккеисты «Тамбова» забили шестой гол. Буквально через 2,5 минуты самарцы тоже поразили ворота противника. Автором гола стал Угольников. Однако эта шайба никак не отразилась на ходе игры.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «летчики» проведут в Сарове против местного одноименного клуба. Встреча пройдет в среду, 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU