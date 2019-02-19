СамГУПС обновили проректорский состав и намерен войти в топ-100 лучших вузов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-19T10:28:11+03:00

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В СамГУПС обновили проректорский состав. Так проректором по научно-исследовательской работе назначен Максим Гаранин. Проректором по учебной работе стал Андрей Булатов. А проректорат по воспитательной работе и социальным вопросам возглавил Максим Гнатюк.

- Сейчас СамГУПС создает университет нового типа, - отметил ректор вуза Иван Андрончев. - СамГУПС должен стать университетом с гибкими образовательными программами, с внедренными и успешно используемыми европейскими научными образовательными разработками. Считаю, что у нас большой университетский корпус, огромный потенциал. И мы еще не показали себя на уровне области и на федеральном уровне. Так что пришла пора по-новому взглянуть на СамГУПС. Теперь это университет, который развивает культуру и образование через исследования. Мы будем строить университет новой формации.

Новые руководители рассказали в общих чертах о своих профессиональных планах. Так Андрей Булатов отметил, что его предшественник создал отличный задел, но есть нераскрытые резервы в учебной деятельности СамГУПС.

- Хочу, чтобы мы чувствовали причастность к достижениям транспорта России. И гордились, что учимся и работаем в СамГУПС, - заявил Андрей Булатов.

Максим Гаранин добавил, что СамГУПС должен войти в топ-100 вузов. Для этого руководство вуза планирует развивать научные школы, запустить и развивать новые научные проекты, а также обновить техническую и лабораторную базу.

В сфере воспитательной работы СамГУПС тоже ждет обновление. Как отметил новый руководитель, вскоре студенты смогут ознакомиться с новым проектом концепции молодежной политики и внести предложения по ее улучшению.

ИСТОЧНИК KP.RU