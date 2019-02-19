В Куйбышевском районе Самары пройдет митинг против мусорной реформы

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-19T10:02:40+03:00

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На этой неделе в Самарской области проведут очередной митинг против мусорной реформы и снижения уровня жизни. На этот раз акция протеста состоится в Куйбышевском районе Самары.

- Самарский горком КПРФ проведет митинг в рамках всероссийской акции протеста. Он состоится в субботу, 23 февраля, в 13 часов у ДК «Нефтяник», - сообщил на своей странице в Твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

По словам парламентария, протестная акция согласована с администрацией города. Напомним, что недавно похожий митинг прошел в Жигулевске.

ИСТОЧНИК KP.RU