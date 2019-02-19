На обновление теплосетей в Самарской области требуется 34 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-19T10:47:00+03:00

Чаще всего аварии в регионе происходят на бесхозных теплосетях. Их износ составляет уже 90%

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В Самарской области для обновления теплосетей необходимо около 34 миллиардов рублей. Об этом заявил директор самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов.

- Такие большие средства невозможно изыскать в имеющихся тарифных источниках. Мы предлагаем увеличить денежный поток в регион с помощью концессионных соглашений или ценообразования по методу альтернативной котельной. Это повысит годовые перекладки теплосетей с 2,5% до 4%, - отметил Александр Гришатов.

По словам теплоэнергетиков, за последнее время они повысили обновляемость коммуникаций с 33,7 км до 60 км. Однако зачастую проблемы происходят на бесхозных теплосетях. Сейчас их износ составляет около 90%. По мнению представителей «Т Плюса», чтобы избежать дальнейшего обветшания, эти сети необходимо закрепить за определенными операторами. Также они считают, что в регионе необходимо провести техническое перевооружение внутридомовых систем теплоснабжения. В частности, в домах нужно установить индивидуальные тепловые пункты, которые должны увеличить надежность теплоснабжения.

Для решения всех этих вопросов будет создана специальная рабочая группа. Она будет работать при областном министерстве энергетики и ЖКХ. В нее войдут эксперты ведомства, депутаты губдумы, сотрудники горадминистрации и теплоэнергетики.

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ИСТОЧНИК KP.RU