Свежее пенное: «Балтика» спешит к потребителям кратчайшим маршрутом
GPS-мониторинг помогает в режиме реального времени отследить точное время доставки заказа в магазины, выявить факты простоя транспорта. Таким образом, «Балтика» экономит не только свои ресурсы, но и помогает дистрибьюторам оптимизировать затраты.
- Сейчас более 90% заказов, выполняемых нашими партнерами, доставляются с использованием GPS-подтверждения, - рассказали в компании. - Полученные данные показывают, что 99% из заказов доставляются вовремя. Маршрутизатор в виде мобильного приложения позволяет обеспечить безопасность движения, предлагает водителям оптимальный маршрут, чтобы вовремя успеть в точку выгрузки, координационную поддержку, SMS-информирование о времени в пути и прибытия на место.
«Балтика» внедрила проект в прошлом году. В 2019-м компания планирует развивать возможности GPS-мониторинга.
Кроме того, в «Балтику» можно устроиться на работу. Всю информацию о том, что для этого нужно, читайте на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU