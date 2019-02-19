2019-02-19T10:48:27+03:00
Экономика

Свежее пенное: «Балтика» спешит к потребителям кратчайшим маршрутом

Пивоваренная компания внедрила два передовых цифровых сервиса, помогающих организовать доставку безопасно и в срок.
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Продукция "Балтики" спешит к потребителю самыми короткими дорогами.Продукция "Балтики" спешит к потребителю самыми короткими дорогами.
Изменить размер текста:

GPS-мониторинг помогает в режиме реального времени отследить точное время доставки заказа в магазины, выявить факты простоя транспорта. Таким образом, «Балтика» экономит не только свои ресурсы, но и помогает дистрибьюторам оптимизировать затраты.

- Сейчас более 90% заказов, выполняемых нашими партнерами, доставляются с использованием GPS-подтверждения, - рассказали в компании. - Полученные данные показывают, что 99% из заказов доставляются вовремя. Маршрутизатор в виде мобильного приложения позволяет обеспечить безопасность движения, предлагает водителям оптимальный маршрут, чтобы вовремя успеть в точку выгрузки, координационную поддержку, SMS-информирование о времени в пути и прибытия на место.

«Балтика» внедрила проект в прошлом году. В 2019-м компания планирует развивать возможности GPS-мониторинга.

Кроме того, в «Балтику» можно устроиться на работу. Всю информацию о том, что для этого нужно, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24