«Мы чуть не улетели по дороге»: жители Самары недовольны, что детей заставили идти в школу и сады в непогоду

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-19T12:40:56+03:00

Несмотря на штормовой ветер и снег, занятия в учебных заведениях не отменили

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Вечером в понедельник, 18 февраля, на Самару и область обрушился снежно-ветреный «армагеддон». Порывы ветра были столь сильны, что, казалось, он вырвет с корнем не только деревья, но и более монументальные постройки. Несмотря на буйство стихии, которое продолжилось и сегодня утром, 19 февраля, ученики и воспитанники всех школ и детских садов Самары все равно отправились на занятия, ведь никакого распоряжения от властей об их отмене не было. Данный факт очень возмутил родителей школьников и детсадовцев.

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- Ветром крыши и подоконники срывает, а дети пошли в школу! Здорово. Авось, ничего не прилетит по голове ребенку, - негодуют самарцы.

- На улице - жуть, ребенка сносило просто. Хорошо, что еще портфель с тремя килограммами учебников был. Пожалела, что вообще повела, - поделилась еще одна родительница.

Как сообщили в департаменте образования Самары, занятия в школах действительно не отменялись. Решение о том, вести ли своего ребенка в школу или в детский сад, по словам чиновников, должны были принимать сами родители.

ИСТОЧНИК KP.RU